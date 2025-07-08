شكرا لقرائتكم خبر إطلاق برنامج تعليمي بالتعاون بين مجمع الملك سلمان للغة العربية و«سار» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية برنامج «تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها لأغراض تواصلية»، بالتعاون مع الخطوط الحديدية السعودية «سار»، وذلك ضمن جهوده في دعم استخدام اللغة العربية في السياقات المهنية والتخصصية، وتعزيز حضورها في قطاعات العمل المختلفة؛ تحقيقا لمستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية.

وأكد الأمين العام للمجمع الدكتور عبدالله بن صالح الوشمي، أن إطلاق هذا البرنامج يعكس توجه المجمع نحو توسيع نطاق برامجه التعليمية المتخصصة، وتلبية احتياجات القطاعات المهنية المختلفة بمحتوى لغوي يسهم في تسهيل المهام اليومية، وتحقيق التواصل الفاعل، مشيرا إلى أن تصميم البرنامج جاء استجابة لخصوصية العمل في «سار»، وما يتطلب من كفاءات لغوية عملية تسهم في رفع جودة الأداء، وتعزيز التفاهم داخل فرق العمل.

ويهدف البرنامج إلى تدريب منسوبي (سار) الناطقين بغير العربية على أساسيات اللغة العربية في المهارات الأربع: الكتابة، والقراءة، والاستماع، والتحدث، إلى جانب تطوير قدراتهم في التواصل باللهجة السعودية المحكية، والفصحى الحديثة، والتعريف بالجوانب الثقافية ذات الصلة بسياق العمل في قطاع النقل والخدمات.

ويمتد تنفيذ البرنامج 3 أشهر، بواقع 3 أيام أسبوعيّا، ويتضمن دروسا حضورية ومباشرة عن بعد، إضافة إلى أنشطة ثقافية تهدف إلى تعريف المشاركين بالثقافة السعودية، وتقديم تجربة تعليمية متكاملة ومرنة تراعي مستويات المتعلمين المختلفة.

ويعد هذا البرنامج امتدادا للبرامج النوعية التي ينفذها المجمع لتأهيل الناطقين بغير العربية في بيئات العمل، وتزويدهم بأدوات لغوية تيسر التواصل، وتسهم في تمكين اللغة العربية في المجالات التطبيقية، وفقا لمنهج علمي متكامل يواكب متطلبات التطور المهني، ويعزز من حضور اللغة العربية في القطاعات المختلفة.