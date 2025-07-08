شكرا لقرائتكم خبر المملكة تعزز ريادتها الصحية بإطلاق ملتقى الصحة العالمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصحة عن النسخة الثامنة من ملتقى الصحة العالمي خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر 2025 في مركز الرياض للمعارض - ملهم، تحت شعار «استثمر في الصحة»، في خطوة تجسد التزام المملكة بتعزيز رحلة تحول القطاع الصحي وتأكيد موقعها مركزا عالميا للابتكار والاستثمار الصحي ضمن رؤية 2030.

ويُعد الملتقى منصة استراتيجية لبناء الشراكات وتوفير الفرص الاستثمارية واستعراض أحدث الحلول التقنية في القطاع الصحي وتعزيز الابتكار في مجال الطب الاتصالي وأساليب تبني نمط الحياة الصحي، مستندا إلى نجاحات النسخة السابقة التي حققت صفقات تفوق 50 مليار ريال، واستقطبت أكثر من 100 ألف زائر من 80 دولة.

ويأتي تنظيم الملتقى امتدادا للحضور البارز للمملكة على الخارطة الصحية العالمية، معززا بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية، واستضافة فعاليات دولية كبرى مثل المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات ومعرض CPHI الدوائي في الشرق الأوسط، مما يرسّخ مكانة المملكة لاعبا رئيسيا في صياغة مستقبل الصحة عالميا.