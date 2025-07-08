شكرا لمتابعة خبر عن وزير الخارجية يلتقي نظيره البرازيلي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية البرازيل الاتحادية السيد ماورو فييرا، وذلك على هامش القمة السابعة عشرة لمجموعة بريكس 2025، التي تشارك فيها المملكة كدولة مدعوة للانضمام إلى المجموعة.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسُبل تنميتها، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية البرازيل الاتحادية فيصل بن إبراهيم غلام.