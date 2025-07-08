شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد: أمطار على 4 مناطق حتى الأسبوع المقبل.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نوه المركز الوطني للأرصاد بهطول أمطار على بعض المناطق حتى الأسبوع المقبل.

وأفاد المركز بأن فرص هطول الأمطار خلال الأيام المقبلة على مرتفعات مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد نبه اليوم باستمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من عدة مناطق.

وشملت المناطق الحدود الشمالية، والجوف، وحائل، والقصيم، والرياض، والشرقية، ونجران، وعلى أجزاء من منطقة مكة المكرمة.