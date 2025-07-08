بيت الثقافية بنجران يشارك ضمن فعاليات مهرجان «صيفنا هايل»

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- بواسطة أيمن الوشواش - شارك بيت الثقافية بنجران ضمن فعاليات مهرجان صيف نجران «صيفنا هايل 2025»، الذي تنفذه أمانة المنطقة في الخيمة النجرانية بساحة قصر الإمارة بحي أبا السعود. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شارك بيت الثقافية بنجران ضمن فعاليات مهرجان صيف نجران «صيفنا هايل 2025»، الذي تنفذه أمانة المنطقة في الخيمة النجرانية بساحة قصر الإمارة بحي أبا السعود. وتضمنت المشاركة إقامة جناح خاص لتقديم تجربة ثقافية إبداعية لزوار الفعالية من خلال عرض مجموعة من أعمال الحرفيين المحليين، والفنون اليدوية الأصيلة التي تعكس تراث المنطقة وهويتها الثقافي، إضافة إلى إبراز دور بيت الثقافة في تمكين المبدعين وتعزيز الحضور الثقافي المجتمعي في المناسبات العامة. وتأتي المشاركة تعزيزا للشراكة المجتمعية، وتحقيقا لرؤية بيت الثقافة في إبراز التنوع الثقافي ودعم الحرف اليدوية والتراثية كونها إحدى روافد الاقتصاد الإبداعي.

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