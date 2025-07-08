شكرا لمتابعة خبر عن فتاة تشعل الجدل: الرجال ألطف في تقديم الخدمات من النساء!.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أثارت فتاة تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي بعدما أعربت عن تفضيلها تلقي الخدمات من الرجال بدلاً من النساء، مشيرة إلى فروقات في أسلوب التعامل بين الطرفين، على حد وصفها.

وقالت في منشور أثار الجدل:”كل ما احتجت خدمة، تمنيت اللي يقدمها لي رجل، فيه لُطف وبساطة وسرعة بالتعامل، عكس الحريم، يركّزون على أشياء كثيرة ويطبّقون النظام بحذافيره!”.

وتباينت ردود فعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على المقطع، حيث اتفق معها البعض في أن بعض الموظفين الذكور يتعاملون بمرونة أكبر، رأى آخرون أن تطبيق الأنظمة بدقة ليس عيباً، بل دليل على الاحترافية، بغض النظر عن جنس الموظف.