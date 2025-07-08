شكرا لمتابعة خبر عن وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيراني آخر التطورات في المنطقة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الوزارة، وزير الخارجية الإيرانية السيد عباس عراقجي.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية، ومناقشة آخر التطورات في المنطقة، والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار فيها.

حضر الاستقبال سمو مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، ومستشار سمو الوزير محمد اليحيى، ومدير عام الإدارة العامة للدول الآسيوية ناصر آل غنوم، والمستشار بوزارة الخارجية الدكتورة منال رضوان.