شكرا لمتابعة خبر عن التعليم تحدد ضوابط النقل الداخلي: لا يتجاوز 15% من المعلمين بالقطاع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حددت وزارة التعليم آلية وإجراءات نقل المعلمين والمعلمات داخل القطاعات التعليمية بمختلف إدارات التعليم للعام الدراسي الجديد 1447هـ، وذلك وفق دليل تخطيط شاغلي الوظائف في إدارات التعليم، حيث يتم النقل من خلال إدارة الموارد البشرية، قبل وأثناء العام الدراسي، بناءً على مفاضلة النظام الإلكتروني المعتمد، ووفق الضوابط التالية:

تضع إدارة الموارد البشرية خطة متكاملة لإجراءات النقل والموازنة، ورفع نسبة التخصصية، مع تحديد مدارس الوفر وآليات تسديد الاحتياج بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

يتم تحديد الوفر من شاغلي الوظائف التعليمية حسب صلاحية مديري المدارس، وفي حال عدم التنفيذ، تتولى الموارد البشرية تحديده باختيار الأعلى مفاضلة عند وجود رغبة بالنقل، أو الأقل مفاضلة في حال عدم وجود رغبة.

يتم النقل أثناء العام الدراسي للموازنة بين أنصبة المعلمين أو لسد العجز، مع مراعاة النقل لأقرب مدرسة، حفاظًا على استقرار الميدان التعليمي.

يُتاح التقديم على الاحتياج التعليمي داخل شريحة أو مدرسة بالقطاع، عبر النظام الإلكتروني، دون تجاوز نسبة 15% من إجمالي شاغلي الوظائف التعليمية، مع رفع الحالات الخاصة لوكالة الوزارة للموارد البشرية.

يُنقل من تكرر تكليفه لأكثر من فصل دراسي لسد الاحتياج إلى المدرسة المكلف إليها.

نقل معلمي المدارس التي تم إغلاقها أو ضمها أو فصول الإسناد المحدثة وفق الاحتياج التعليمي مع مراعاة النقل للمدرسة الأقرب فالأقرب.

توجيه المعلم المنهى تكليفه والعائد من التكليف في التشكيلات الإشرافية والمدرسية والتفرغ للدراسة، ويتم توجيههم وفق الاحتياج.

يكون التسديد بدءاً من المرحلة الثانوية ثم المرحلة المتوسطة ثم المرحلة الابتدائية.

يكون التسديد وفقاً لنوع ومرحلة المؤهل والتخصص للمدرسة الموجه لها.

يُنقل المتخصصون في مواد الرياضيات، اللغة العربية، العلوم، والإنجليزية إلى المرحلة الابتدائية وفقًا للاحتياج ورفع نسبة التخصص.

نقل متخصصات رياض الأطفال:

يُنقلن من مراحل التعليم الأخرى إلى رياض الأطفال والعكس، مع مراعاة النقل للأقرب وفقًا للاحتياج.

يتم نقل الوفر أو الموازنة بين أنصبة المعلمين إلى المدرسة الأقرب، دعمًا لاستقرار الميدان التعليمي.

شروط النقل للموازنة:

يشترط أن يكون المعلم زائدًا في مدرسته الأساسية بعد استكمال أنصبة الزملاء، وأن تتجاوز أنصبة المعلمين بالمدرسة الأخرى 75%.

توزيع المنقولين أو الجدد:

يتم وفق الاحتياج عبر الأنظمة الإلكترونية.

موازنة ونقل داخل القطاع:

تُنفّذ داخليًا لتلبية المتطلبات التعليمية.

نقل معلمي ذوي الإعاقة:

يوجه غير المسند لهم نصاب إلى فصول التعليم العام حسب رتبتهم، خاصة في المرحلة الابتدائية.

نقل حملة الدبلوم بعد البكالوريوس: يوجهون لتدريس التعليم العام بتخصص البكالوريوس ومرحلة المؤهل.

نقل معلمي الموهوبين تخصص موهبة وابتكار لسد الاحتياج في برامج الموهوبين من المدارس الأخرى، ومن ثم سد الاحتياج التعليمي في التخصصات الأخرى.

يتاح للمنقولين التقدم بطلب نقل جديد بعد مضي ثلاث سنوات، ويجوز لصاحب الصلاحية الاستثناء من ذلك عند الحاجة.

تنفيذ النقل الداخلي لجميع شاغلي الوظائف التعليمية المكلفين بالتشكيلات المدرسية والإشرافية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

تنفذ إدارة الموارد البشرية النقل وترفع تقريرًا مفصلًا للوزارة عن الإجراءات المنفذة.