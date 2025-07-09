شكرا لقرائتكم خبر انطلاق المعسكر التدريبي لمسابقة الإبداع الأدبي بمشاركة 12 موهوبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلق أمس، المعسكر التدريبي لمسابقة الإبداع الأدبي للجامعات السعودية، التي تنظمها هيئة الأدب والنشر والترجمة، بعد انتهاء مرحلة التسجيل والفرز التي شهدت إقبالا واسعا من المهتمين بالكتابة الأدبية من مختلف مناطق المملكة.

وأسفرت عملية الفرز عن ترشيح 12 مشاركا ومشاركة للمرحلة التالية من البرنامج في 4 مسارات رئيسية هي: مسار الرواية، ومسار القصة القصيرة، ومسار الشعر الفصيح، ومسار الشعر النبطي.

ويخوض المشاركون سلسلة من الجولات الميدانية والمسارات الإثرائية وورش العمل التطبيقية التي تستمر على مدار أسبوع كامل في منطقة عسير، وتتضمن زيارات لعدد من المواقع الثقافية والتراثية، من بينها قرية رجال ألمع وقصور أبو سراح والمدينة العالية، إضافة إلى جلسات تدريبية ولقاءات إرشادية فردية مع نخبة من المدربين والمتخصصين في مجال الكتابة الإبداعية.

ويواصل المشاركون خلال هذه الفترة تطوير نصوصهم الأدبية بإشراف مباشر، حيث تخضع الأعمال للتقييم والتحكيم وفق معايير معتمدة، ويتم تقديم الملاحظات التفصيلية لكل مشارك بهدف الارتقاء بجودة المحتوى وصقله.

وفي المرحلة الختامية، تعرض الأعمال على الجمهور للتصويت واختيار النصوص الأبرز بما يسهم في تعزيز التفاعل المجتمعي وإبراز مواهب الكتاب الواعدين.

ومن المقرر أن تختتم المسابقة بحفل ختامي يتم خلاله تكريم المشاركين في مختلف المسارات، احتفاء بإبداعاتهم وتحفيزا لهم على مواصلة مسيرتهم الأدبية.

يذكر أن مسابقة «الإبداع الأدبي» تأتي ضمن جهود هيئة الأدب والنشر والترجمة لإثراء الحراك الأدبي وإبراز المواهب الواعدة، والحفاظ على الإرث الثقافي، وتعزيز قيمة الأدب في المجتمع من خلال اكتشاف المتميزين في الكتابة الإبداعية بمختلف المجالات الأدبية، وتسليط الضوء على إنتاجهم محليا ودوليا.