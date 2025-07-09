«رئاسة الشؤون الدينية» تعتمد وجود الإمام الاحتياطي ضمن منظومة العمل

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- بواسطة أيمن الوشواش - اعتمدت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، دور الإمام الاحتياطي للمرة الأولى، ضمن منظومة العمل التنظيمي للأئمة، بما يضمن الحفاظ على مكانة الصلاة وأدائها ورسالة الإمامة في الحرمين الشريفين. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمدت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، دور الإمام الاحتياطي للمرة الأولى، ضمن منظومة العمل التنظيمي للأئمة، بما يضمن الحفاظ على مكانة الصلاة وأدائها ورسالة الإمامة في الحرمين الشريفين. وأكد رئيس الشؤون الدينية الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، الذي اعتمد جدول الأئمة والمؤذنين في الحرمين الشريفين، أهمية وجود الإمام الاحتياطي في جميع الفروض، لأداء رسالة الإمامة على أكمل وجه، بما يتواءم مع عالمية مكانة الحرمين الشريفين.

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