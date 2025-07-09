طلاب المملكة ينافسون أكثر من 90 دولة في أولمبياد الكيمياء بدبي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت فعاليات أولمبياد الكيمياء الدولي 2025 في نسخته الـ57، التي تنظمها دولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة دبي، وتستمر حتى 14 يوليو الحالي، بمشاركة المنتخب السعودي إلى جانب أكثر من 90 دولة.

ويعد الأولمبياد الذي يشارك فيه أكثر من 300 طالب وطالبة من المرحلة الثانوية، أكبر مسابقة دولية في مجال الكيمياء، ويعقد سنويا في دولة مختلفة منذ انطلاقه عام 1968م.

وأنهى الفريق العلمي مراجعة وترجمة الاختبار العملي الخاص بطلاب المنتخب السعودي المشاركين، ويستعد الطلاب لخوض أولى اختباراتهم.

ويمثل المملكة في نسخة هذا العام من الأولمبياد فريق مكون من 4 طلاب وطالبات، تم تأهيلهم بآلاف الساعات التدريبية، تحت إشراف مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، وبشراكة استراتيجية مع وزارة التعليم.

ويضم المنتخب الطلاب: رند الحسن عوضة من إدارة تعليم الرياض، وحيدر ياسر الدبيسي من إدارة تعليم الشرقية، وعمار محمد التركستاني من إدارة تعليم جدة، وعلي أحمد باوزير من إدارة تعليم الرياض.

يذكر أن المملكة حققت في مشاركاتها السابقة في أولمبياد الكيمياء الدولي 45 جائزة عالمية، منها 15 ميدالية فضية، و28 ميدالية برونزية، وشهادتا تقدير.

ويهدف الأولمبياد إلى تعزيز سبل التواصل الدولي في مجال الكيمياء، وتحفيز أنشطة الطلاب المهتمين بها، من خلال تشجيعهم على تقديم حلول مستقلة وإبداعية للمسائل الكيميائية.