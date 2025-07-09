شكرا لقرائتكم خبر محافظ الأحساء يرعى انطلاق البرنامج الإثرائي «تحدي البقاء» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحت رعاية الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء رئيس مجلس إدارة جمعية البر بالأحساء، انطلق أمس البرنامج الإثرائي «تحدي البقاء»، الذي ينظمه مركز تكامل لرعاية وتنمية الأيتام التابع لجمعية البر، بمشاركة 400 يتيم ويتيمة من مختلف مناطق المملكة، بالشراكة مع جمعية بصمات لرعاية وتنمية الأيتام، ومنصة إحسان الوطنية، وجامعة الملك فيصل، وعدد من الشركاء والداعمين.

وأوضح المدير التنفيذي للبرامج الإثرائية وليد البوسيف، أن البرنامج، الذي يقام في جامعة الملك فيصل بمشاركة الأيتام من المملكة، يساعدهم أكثر من 70 معلما ومعلمة، وعضو هيئة تدريس، وفنيا مختصا، على تنفيذ مشاريعهم البحثية، مشيرا إلى أن هذه المشاركة ستعكس تميز وتفوق الأيتام الموهوبين في المملكة بما سيحققونه من نتائج مبهرة متوقعة نهاية البرنامج.

وبين أن إدارة البرامج الصيفية حرصت على أن تكون النسخة الرابعة من هذه البرامج أكثر تأثيرا من خلال تناول 26 مسارا علميا لموضوعات تتعلق بالاستدامة البيئية وطرق حماية البيئة من التصحر بما يتوافق مع تحقيق أهداف مبادرة السعودية الخضراء، مفيدا بأن برنامج تحدي البقاء يسعى إلى تقديم رحلة علمية إثرائية في حماية البيئة وزيادة الغطاء النباتي وفق البرامج العلمية، التي صممت وفق مناهج علمية متخصصة.