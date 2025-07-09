شكرا لقرائتكم خبر وزارة الصناعة تعلن تأسيس جمعية مصنعي الأجهزة الطبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية تأسيس جمعية مصنعي الأجهزة الطبية غير الربحية، لدعم جهود وتطوير قطاع صناعة الأجهزة الطبية وتحفيز نموه، وذلك في إطار جهود الوزارة لتمكين المنظمات غير الربحية في قطاعي الصناعة والتعدين، إيمانا بدورها في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.

وتستهدف الجمعية تشجيع الاستثمارات النوعية في صناعة الأجهزة الطبية، ودعم امتثال المصانع لأعلى معايير الجودة والسلامة، والتوعية بالمنتجات المحلية ومزاياها، ورفع كفاءة التصدير لمنتجات الأجهزة الطبية، إضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية المتخصصة، وتمكين الابتكار، وتطوير مهارات الكوادر البشرية العاملة في القطاع؛ لتعزيز تنافسيته إقليميا وعالميا.

يذكر أن تأسيس جمعية مصنعي الأجهزة الطبية غير الربحية يأتي ضمن جهود وزارة الصناعة والثروة المعدنية؛ لتمكين القطاع غير الربحي، وتعزيز دوره في مجالات الصناعة والتعدين، وزيادة مساهمته وأثره المباشر في إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد الوطني، وفقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.