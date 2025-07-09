شكرا لقرائتكم خبر «العقار»: الخميس تنتهي مدة تسجيل العقارات لـ208,137 قطعة عقارية بالمنطقة الشرقية ومحافظة مرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الهيئة العامة للعقار عن قرب انتهاء المهلة المحددة للتسجيل العيني الأول لـ207,885 قطعة عقارية في 230 حيا بالمنطقة الشرقية، و252 قطعة عقارية في محافظة مرات بمنطقة الرياض، وذلك بنهاية الخميس 15 محرم 1447هـ، الموافق 10 يوليو 2025م.

وبينت أن التسجيل العيني للعقار سينتهي في 11 حيا بمحافظة الجبيل هي: المرقاب، والواحة، والدانة، والمرجان، والضباب، والطوية، والبستان، واليرموك، وصناعية العريفي، والتعاون، وطيبة، وسينتهي التسجيل في المنطقة العقارية الواقعة بين طريق أبو حدرية، وحي صناعية الظهران، وطريق مكة المكرمة بمدينة الدمام.

وفي محافظة الأحساء سينتهي التسجيل في 139 حيا تشمل: الصناعية، والرابية، وضاحية الأمير سلطان الجنوبية، ووسط العيون، والعيون الجنوبية، والعيون الشمالية، وضاحية الأمير سلطان الشمالية، ومجمع الدوائر الحكومية، وبلدة المراح، وبلدة العوضية، وبلدة جليجلة، والقادسية، واليرموك، وبلدة القرين، وإشبيلية، والبساتين، وبلدة الجرن، والإسكان، والصفا الأول، والصفا الثاني، والصفا الثالث، والصفا الرابع، والندى، وأحد، والاتصالات، والأكاديمي، والديوان، والضباب، والفنار، والمطيرفي الغربي، واليمامة، وقرطبة، وبلدة الوزية، والوزية الحي الأول، والوزية الحي الثاني، والوزية الحي الثالث، والوزية الحي الرابع، وبلدة المطيرفي، والعليا، والشعبة، وجزء من الراشدية الأول، والراشدية الثاني، ومشرفة، والفتح، وإسكان الكلابية، والرفاع، والفيصلية، وجواثى، وبلدة الحليلة، وبلدة البطالية، والواحة، وبلدة الجبيل، والحزم الجنوبي، والسلام الأول، والسلام الثاني، والسلمانية الأول، والسلمانية الثاني، والسلمانية اللوجستي، وعين نجم، ومحاسن أرامكو الثالث، ومحاسن أرامكو الرابع، ومحاسن أرامكو الخامس، ومجمع الدوائر الحكومية الأول، والمحمدية، وعين مرجان، والأندلس، وجزء من البساتين، والفردوس، وصويدرة، والحوراء، والرويضة، والشهابية، والصحافة، والملك فهد، والنخيل، والمعلمين، والشغيبية، والسيفة، وأم خريسان، والتعاون، والروضة، والفيصلية الأول، والرفعة الجنوبية، والصالحية، والناصرية، والسليمانية، والعليا، وعين موسى، ومحاسن الأول، والثليثية، والحفيرة، والرفيعة، والرقيقة، والسلمانية الثالث، والسلمانية الرابع، والعويمرية، والمربدية، والمرقاب، والوسيطة، وجوبا، ولذه، والمزروع الأول، والمزروع الثاني، والنسيم، والإمام محمد بن سعود، والبدرية، والربوة، والقدس، والمهندسين، والإسكان الأول، والجامعيين، والحمراء الثالث، والخالدية، والعزيزية الأول، والبندرية، والحمراء الأول، والحمراء الثاني، والزهرة، والنايفية، وغرناطة، وأجزاء من الإسكان الثاني، والصقور، والورود الثالث، والأمراء، والمطار، وجزء من الورود الثاني، والرابية، والهدا، والدانة، والمدينة الرياضية، ومنسوبي التعليم الثاني، ومنطقة الغويبة الزراعية، وهجر الثالث، وهجر الخامس، وهجر الحادي عشر، والمنتزه، البصيرة، وجزء من حي الخدود.

ودعت الهيئة ملاك العقارات الواقعة ضمن نطاق الأحياء إلى سرعة المبادرة بتسجيل عقاراتهم من خلال منصة السجل العقاري https://rer.sa/ قبل انتهاء مدة التسجيل؛ للاستفادة من خدمات تنفيذ التصرفات العقارية وتوثيق جميع التغييرات التي تطرأ على العقار.