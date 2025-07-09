شكرا لقرائتكم خبر «مدرستي» تحصد الجائزة الكبرى في منتدى » WSIS 2025 « ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت المملكة العربية السعودية، ممثلة بوزارة التعليم، الجائزة الكبرى في مجال التعليم الالكتروني، ضمن جوائز منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات WSIS 2025، عن منصة «مدرستي»، التي طورتها كفاءات وطنية لخدمة التعليم العام.

ويعد هذا الإنجاز تتويجا لجهود وطنية متكاملة في مجال التحول الرقمي، عكست ريادة المملكة عالميا في توظيف التقنيات الحديثة؛ لتعزيز جودة التعليم وإثراء تجاربه، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ونجحت منصة «مدرستي» في نيل الجائزة الكبرى في فئة تطبيقات التعليم الالكتروني؛ تقديرا لإسهامها المميز في تطوير بيئة تعليمية رقمية تخدم أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة، وأكثر من 500 ألف معلم ومعلمة في مختلف مناطق المملكة.

وتعد جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) إحدى الجوائز الدولية الرائدة التي تكرّم المشاريع المبتكرة في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ لدعم التنمية المستدامة.

ومثلت هذه المشاركة فرصة مهمة لوزارة التعليم لإبراز جهودها في تطوير التعليم الرقمي، وتحسين تجربة التعليم الالكتروني في المملكة.

وشملت خطة المشاركة دراسة معايير الجائزة واختيار المشاريع المؤهلة وتجهيز النماذج والشواهد، حيث جرى تقديم مشروع «مدرستي» في يناير 2025، وتم إعلان قبوله في مارس، تلاه فتح باب التصويت في أبريل، مصحوبا بحملات إعلامية لدعم المشاركة.

وأسهمت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، بالتعاون مع هيئة الحكومة الرقمية في متابعة المشاركة الوطنية وتعريف الجهات بمتطلبات الجائزة وآليات التقديم، حيث تعد هيئة الاتصالات الراعي الرسمي للجائزة على المستوى الوطني.