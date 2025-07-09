«البيئة» تفوز بشهادة تميز في القمة العالمية لمجتمع المعلومات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسلم نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي أمس، شهادة تميز الوزارة في القمة العالمية لمجتمع المعلومات WSIS 2025 عن فئة الزراعة الرقمية والذكاء الاصطناعي، وذلك بعد ترشح مشروعها للمرحلة النهائية كأفضل 5 مشاريع في الزراعة الرقمية والذكاء الاصطناعي بالمنافسة مع أكثر من 360 مشروعا دوليا تم ترشيحهم للجائزة من مختلف دول العالم، لتؤكد ريادتها الرقمية وقدرتها على تحويل التقنيات المتقدمة إلى أدوات تنموية مؤثرة ومستدامة.

جاء ذلك خلال الحدث رفيع المستوى WSIS+20 2025 الذي عقد في مدينة جنيف خلال الفترة من 7 إلى 11 يوليو 2025م واستضافه ونظمه الاتحاد الدولي للاتصالات والاتحاد السويسري، وشارك في تنظيمه، منظمة اليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والأونكتاد، وذلك في أكبر تجمع سنوي لمجتمع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية حول العالم.

وجرى اختيار المشروع المقدم من الوزارة بعد استيفاء المتطلبات والمعايير التقنية، التي مكنت الوزارة من الفوز بالشهادة، التي تتضمن المواءمة مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير الحلول المستدامة للمستفيدين.

وبهذه المناسبة أوضح نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، أن فوز الوزارة بهذه الشهادة العالمية يأتي نتيجة للدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة - أيدها الله - لمنظومة البيئة والمياه والزراعة، ومواكبة لتوجهات المملكة نحو الإبداع والتحول الرقمي المستدام، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأكد المشيطي أن المملكة باتت اليوم في مصاف الدول الرائدة عالميا في تبني الابتكار وتطبيق التقنيات الحديثة في مختلف القطاعات، لا سيما في مجالات البيئة والمياه والزراعة، مشيرا إلى أن هذا التميز يعكس التزام المملكة بتسخير الحلول الرقمية لتحقيق التنمية المستدامة في مجالات البيئة، وضمان أمن الموارد الطبيعية مما يرسخ مكانتها كأنموذج دولي يحتذى به في توظيف التقنية لخدمة الإنسان والبيئة.

من جهته أوضح المشرف العام على وكالة تقنية المعلومات والتحول الرقمي الدكتور عبدالحميد بن عبدالله العليوي، أن الجائزة جاءت عن منظومة الخدمات الرقمية الذكية التي طورتها الوزارة في مجال الصحة الحيوانية، التي وفرت تجربة مستفيد مبتكرة وبيانات نوعية عالية الدقة، تسهم في دعم اتخاذ القرار وتعزيز جاهزية الوزارة في التعامل مع التحديات الزراعية والبيئية.

وأكد الدكتور العليوي أن الوزارة نجحت في مواءمة مشروعها الرقمي مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة SDGs، من خلال توظيف التقنيات الحديثة والمنصات الرقمية الذكية لتقديم خدمات وحلول متكاملة وفعالة.

يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تعد من أكثر الجهات الحكومية تحقيقا للجائزة، حيث حصلت على المرتبة الأولى في أعوام 2019 و2022 و2023، كما نالت أكثر من 6 شهادات تميز عالمية في فئات الحكومة الالكترونية والزراعة والبيئة.