» WSIS 2025 «يمنح «سدايا» شهادة تميز لتنظيمها أول نسخة دولية من «الأولمبياد الدولي للذكاء الاصطناعي»

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- بواسطة أيمن الوشواش - منح منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS 2025)، الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، شهادة تميز لتنظيمها أول نسخه عالمية من «الأولمبياد الدولي للذكاء الاصطناعي»، حيث تم اختياره مشروعا متميزا ضمن الفئة السابعة (E-Science)، وذلك خلال حفل توزيع جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2025م (WSIS Prizes)، المقام على هامش أعمال قمة الذكاء الاصطناعي من أجل الخير (AI for Good Summit) خلال الفترة (8-11) يوليو 2025 في جنيف. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - منح منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS 2025)، الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، شهادة تميز لتنظيمها أول نسخه عالمية من «الأولمبياد الدولي للذكاء الاصطناعي»، حيث تم اختياره مشروعا متميزا ضمن الفئة السابعة (E-Science)، وذلك خلال حفل توزيع جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2025م (WSIS Prizes)، المقام على هامش أعمال قمة الذكاء الاصطناعي من أجل الخير (AI for Good Summit) خلال الفترة (8-11) يوليو 2025 في جنيف. ويعكس هذا التكريم جهود «سدايا» في تعزيز الابتكار وتنمية القدرات الوطنية والدولية في مجالات الذكاء الاصطناعي، من خلال مبادرات نوعية تسهم في بناء جيل متمكن من المبدعين والمبتكرين، وإعداد قادة المستقبل في مجالات التقنية والبرمجة، حيث تمثل المشاريع الفائزة بشهادة التميز 9% من مجمل المشاريع المتقدمة لجوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) سنويا، بمشاركة مشاريع من أكثر من 194 دولة، مما يعكس حجم المنافسة.

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