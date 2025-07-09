شكرا لقرائتكم خبر هيئة تطوير محمية الملك سلمان تنظم برنامجا في إعادة التدوير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، بالتعاون مع الغرفة التجارية بمنطقة تبوك أمس، برنامجا توعويا بعنوان «من الفكرة إلى الاستدامة»، بحضور عدد من المتطوعين من مختلف الجهات التطوعية بالمنطقة، والمهتمين بالبيئة والتنمية المستدامة، وعدد من رواد الأعمال والجهات ذات العلاقة.

وهدف البرنامج إلى التعريف بأهمية إعادة التدوير وتعزيز ممارسات الاستدامة البيئية، من خلال إبراز دور الأفراد والمؤسسات في تقليل النفايات وتحويلها إلى موارد قابلة للاستخدام، بما يسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة.

وتضمن البرنامج تقديم إرشادات عملية حول كيفية تبني هذه الممارسات على مستوى الفرد والمجتمع، حيث استعرضت أبرز المفاهيم والتجارب العملية في مجال إعادة التدوير، وأثرها على حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، مع التأكيد على أهمية استمرار التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع لتحقيق أهداف الاستدامة البيئية وفق رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى إشراك المجتمعات المحلية في تنمية البيئة وحمايتها، وتعزيز ثقافة المسؤولية البيئية لدى الجميع.

وأكدت الهيئة أن البرنامج يعد ضمن أهدافها الرامية إلى رفع الوعي البيئي لدى الأفراد، وتمكين المجتمعات من أداء دورها في الحفاظ على النظم البيئية، مشيرة إلى أن هذا البرنامج وغيره من البرامج التوعوية والتثقيفية تأتي ضمن استراتيجيتها التي تعنى بحماية التنوع الأحيائي والحفاظ على النظم البيئية ومكافحة الملوثات، وتسعى من خلالها إلى غرس ثقافة المسؤولية البيئية لدى أفراد المجتمع وتحفيزهم، للإسهام في جهود الحماية والتنمية المستدامة، بما يسهم في استدامة النظم البيئية الطبيعية، وتعزيز جودة الحياة في المناطق المحيطة بالمحمية.

وتعد محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية من أكبر المحميات الطبيعية في الشرق الأوسط، وتتميز بتنوعها البيئي الكبير واحتضانها لمجموعة من الكائنات النادرة والنباتات الفطرية، مما يجعلها مركزا مهما للبحث والتوعية البيئية.