هيئة الأزياء تختتم برنامج «أداء وعرض الأزياء» في الرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت هيئة الأزياء برنامج «أداء وعرض الأزياء» بالشراكة مع معهد مارانجوني العالمي، وذلك في العاصمة الرياض.

ويهدف البرنامج إلى تأهيل المواهب الصاعدة والطموحة في مجالي الأداء وعروض الأزياء، عبر توفير مزيج متكامل من التعليم النظري والتدريب العملي.

وشمل البرنامج موضوعات متخصصة في تاريخ الأزياء، وأساسيات التنسيق والإطلالات، وتقنيات لغة الجسد، وفنون الأداء، بالإضافة إلى تطوير مشاريع حقيقية ضمن بيئة احترافية.

وامتد البرنامج على مرحلتين: من 18 إلى 29 مايو الحالي، ومن 15 إلى 26 يونيو، وأقيم في مركز الإبداع المستقبلي (FCR) بمنطقة جاكس.

وسيحصل المشاركون على شهادة رسمية من معهد مارانجوني؛ تقديرا لتدريبهم في واحدة من أبرز المؤسسات التعليمية في العالم في مجال الموضة.

ويمثل هذا البرنامج خطوة استراتيجية ضمن جهود هيئة الأزياء لتعزيز موارد التدريب في مجال عرض الأزياء، ودعم نمو المواهب المحلية، ورفع مستوى التمثيل السعودي في صناعة الأزياء العالمية.