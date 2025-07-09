شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني : تجنبوا المشي أو التعرض المباشر للشمس في أوقات الذروة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني أن المملكة دخلت ثلث الصيف، ولا يزال أمامنا الثلثان المتبقيان، متوقعًا ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة .

ونصح الحصيني كبار السن خلال مداخلة مع برنامج الشارع السعودي، بكثرة شرب الماء خلال فصل الصيف خاصة لكبار السن والأطفال.

وحذر في الوقت نفسه من المشي أو التعرض المباشر للشمس في أوقات الذروة، خصوصًا في فترات الظهيرة والعصر. كما شدد على ضرورة مراقبة الأطفال في المصايف، تجنبًا لأي مضاعفات صحية بسبب الحرارة المرتفعة.