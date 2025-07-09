شكرا لقرائتكم خبر “أبرار باشويعر ضمن قائمة أبرز 200 قائدة ملهمة عالميًا لعام 2025” ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في إنجاز يعكس التميز السعودي على الساحة العالمية، حصلت المستشاره أبرار محمد باشويعر، على الاعتراف المرموق كواحدة من أبرز 200 قائدة ملهمة عالمياً لعام 2025، وذلك تقديراً لإسهاماتها الاستثنائية في مجال تمكين المنظمات وتعزيز القيمة المضافة لأصحاب المصلحة والعلامة التجارية والتحول والتميز المؤسسي.

تأتي هذه الجائزة العالمية تتويجاً لمسيرة مهنية حافلة بالإنجازات تمتد لأكثر من عقدين من الزمن، حيث تميزت باشويعر بقيادتها للتغيير التنظيمي واسع النطاق وتحسين الأداء المالي وتعظيم العائد للمساهمين في قطاعات متنوعة شملت الحكومة والأدوية والمصرفية والاستشارات والتطوير العقاري وغيرها.

وتلعب باشويعر دوراً محورياً في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 من خلال منصبها الحالي في أمانة محافظة جدة كمساعد لمعالي أمين محافظة جدة للتخطيط الاستراتيجي، حيث تقود التوجه الاستراتيجي للأمانة وتوائم مشاريع التطوير الحضري والخدمات مع أهداف التحول الوطني. كما تقود أطر الأداء وتقييمات المخاطر والشراكات الاستراتيجية والتميز المؤسسي وبرامج إدارة التغيير والابتكار والإبداع البلدي التي تعزز جودة الحياة وتحسن جودة الخدمات وتجربة العميل.

ويبرز تركيز باشويعر على رفع مستوى مشاركة المواطنين والسكان والقطاع الخاص والعام من خلال بناء الشراكات الاستراتيجية والمنهجيات والمنصات المتنوعة التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة، مما يجعلها نموذجاً يُحتذى به في مجال تمكين المرأة والتميز المؤسسي.

قبل انضمامها لأمانة محافظة جدة، شغلت باشويعر مناصب قيادية مؤثرة في إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في المملكة، حيث قادت أحد أكثر المشاريع الحضرية طموحاً في المملكة. ونجحت في إعادة هيكلة القطاع المالي ورفع كفاءة التشغيل وتطوير أدلة السياسات والإجراءات وتطبيق نظام حوكمة فعال.

كما لعبت دوراً أساسياً في إعادة هيكلة العمليات المالية في أحد أكبر مصانع الأدوية الرائدة عالمياً، وتعزيز أنظمة تخطيط الموارد المالية والبشرية، ومواءمة الاستراتيجيات المحلية مع القيم المؤسسية العالمية.

ريادة في تمكين المرأة وريادة الأعمال

تشمل إنجازات باشويعر الملهمة حيث قامت بالإشراف على أول حاضنة أعمال لسيدات الأعمال في المملكة العربية السعودية خلال عملها في الغرفة التجارية بجدة، بالإضافة إلى مساهمتها في برامج ومبادرات حكومية رئيسية للأتمتة وريادة الأعمال. كما عملت في مناصب مؤثرة في أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وشركة ديلويت العالمية.

بصفتها قائدة استباقية، تعمل ابرار بشكل وثيق مع الجهات المختلفة لتحقيق مستهدفات رؤية ٢٠٣٠، حيث تم اختيارها من قبل الهيئة السعودية للسياحة لتكون واحدة من صناع السياحة في المملكة كما حصلت على لقب صاحبة أفضل تجربة سياحية في مدينة جده.

تحمل باشويعر مؤهلات أكاديمية متميزة تشمل ماجستير تنفيذي في الإدارة الفاخرة وتجربة العميل من افضل الجامعات العالمية في العالم في هذا المجال وهي جليون في سويسرا، وماجستير في التحليل المالي من جامعة لا تروب في استراليا والذي حققته كأول امرأة سعودية تحقق هذا الإنجاز منذ أكثر من ١٥ عام، وبكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك عبد العزيز مع مرتبة الشرف الثانية.

وتواصل باشويعر، التي تتحدث بطلاقة باللغتين الإنجليزية والعربية، توجيه وتمكين القادة من خلال البرامج التحولية المالية والتنظيمية في القطاعات المختلفة بالإضافة إلى الأدوار الاستشارية المتخصصة، مما يعكس التزامها بنقل الخبرات وبناء جيل جديد من القيادات النسائية المتميزة.

هذا الاعتراف العالمي يسلط الضوء على الدور المتنامي للمرأة السعودية في قيادة التحول والتطوير على المستويين المحلي والعالمي، ويؤكد على أثر رؤية المملكة 2030 في تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف القطاعات الحيوية.