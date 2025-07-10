شكرا لقرائتكم خبر جامعة جدة تطلق تخصصات وبرامج دبلوم متنوعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت جامعة جدة، ممثلة بالكلية التطبيقية عن إطلاق مجموعة من برامج الدبلوم الجديدة، في خطوة تهدف إلى مواكبة احتياجات سوق العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية، وذلك ضمن توجه الجامعة لربط التعليم بسوق العمل من خلال برامج نوعية ومجانية بالكامل.
وتشمل التخصصات الجديدة دبلومات في تقنيات ولوجستيات النقل البحري، وسلاسل الإمداد، إلى جانب برامج الفندقة والضيافة، والسفر والسياحة، التي تتماشى مع النمو المتسارع في قطاعات اللوجستيات والسياحة والترفيه.
كما طرحت الكلية دبلوما في أساسيات التدوير لترسيخ الوعي البيئي، وآخر في الطباعة ثلاثية الأبعاد لتمكين الطلاب من دخول مجالات التصنيع والتصميم الحديثة.
وأكدت الرئيسة التنفيذية للكلية الدكتورة نورة الشهري، أن جميع برامج الدبلوم المتاحة مجانية، ويتم صرف مكافأة شهرية للمسجلين دعما لهم خلال رحلتهم التعليمية، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تمثل استثمارا في مستقبل الكوادر الوطنية الشابة، لافتة إلى أن التقديم على هذه البرامج متاحًا حاليًا عبر المنصة الوطنية للقبول الموحد: https://www.uap.sa.
كانت هذه تفاصيل خبر جامعة جدة تطلق تخصصات وبرامج دبلوم متنوعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.