وزير الدفاع يلتقي وزير الخارجية الإيراني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التقى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، في مكتبه بجدة، وزير الخارجية الإيراني الدكتور عباس عراقجي.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين، وبحث تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة حيالها، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء مستشار وزير الدفاع لشؤون الاستخبارات الأستاذ هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

فيما حضره من الجانب الإيراني سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى المملكة علي رضا عنايتي، ومساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي، والمتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي، والقنصل العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية بجدة حسن زرنكار.