شكرا لقرائتكم خبر 230 مليون عملية نقاط بيع في المملكة بقيمة تجاوزت 14 مليار ريال في أسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المملكة خلال المدة من 29 يونيو - 05 يوليو 2025م، 230,488,000 عملية، بقيمة 14,299,229,000 ريال، مقابل 13,615,757,000 ريال، عن المدة السابقة نفسها.

ووفق نشرة البنك المركزي السعودي الأسبوعية لنقاط البيع، بلغ عدد العمليات في الملابس والأحذية 7,029,000 بقيمة 892,607,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في مواد التشييد والبناء 1,764,000 بقيمة 343,554,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في التعليم 112,000 بقيمة 141,123,000 ريال.

كما بلغ عدد العمليات في الأجهزة الالكترونية والكهربائية 1,612,000 بقيمة 187,555,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في محطات الوقود 16,974,000 بقيمة 974,026,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الصحة 8,002,000 بقيمة 871,370,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأثاث 1,396,000 بقيمة 289,991,000 ريال.

وبلغ عدد العمليات في الفنادق 802,000 بقيمة 260,741,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المنافع العامة 740,000 بقيمة 56,917,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المجوهرات 282,000 بقيمة 331,586,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في السلع والخدمات المتنوعة 23,652,000 بقيمة 1,791,273,000 ريال.

ووصل عدد العمليات في الترفيه والثقافة 2,324,000 بقيمة 287,788,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المطاعم والمقاهي 61,437,000 بقيمة 1,953,552,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأطعمة والمشروبات 51,918,000 بقيمة 2,126,081,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الاتصالات 2,356,000 بقيمة 136,090,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في النقل 3,202,000 بقيمة 776,283,000 ريال، في حين بلغ عدد العمليات الأخرى 46,887,000 بقيمة 2,878,692,000 ريال.

وعلى مستوى مدن المملكة، بلغ عدد عمليات نقاط البيع الأسبوعية في الرياض 73,230,000 بقيمة 4,865,734,000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في مكة المكرمة 8,897,000 بقيمة 536,421,000 ريال، في حين بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدينة المنورة 9,342,000 بقيمة 556,241,000 ريال.

وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في تبوك 4,951,000 بقيمة 278,759,000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في حائل 4,213,000 بقيمة 242,723,000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في أبها 3,888,000 بقيمة 217,676,000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في بريدة 5,249,000 بقيمة 341,758,000 ريال.

أما عدد عمليات نقاط البيع في الخبر فبلغ 4,662,000 بقيمة 387,482,000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الدمام 9,052,000 بقيمة 680,169,000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في جدة 27,562,000 بقيمة 2,057,342,000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدن الأخرى 79,443,000 بقيمة 4,134,929,000 ريال.