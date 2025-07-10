جدة تستعد لاستضافة بطولة العالم للبلياردو في نسختها الثانية على التوالي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستعد محافظة جدة لاستضافة بطولة العالم للبلياردو 2025، في نسختها الثانية على التوالي في السعودية، التي تعد الأغلى في تاريخ رياضة الـ9 كرات، وذلك خلال الفترة من 21 حتى 26 يوليو الحالي على الصالات الرياضية الخضراء بجدة، بتنظيم مشترك بين الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر وشركة ماتشروم، وتحت إشراف وزارة الرياضة ، وبمشاركة 128 من نخبة اللاعبين العالميين، يتنافسون بنظام الإقصاء المزدوج على جوائز مالية قياسية تبلغ مليون دولار أمريكي، منها 250 ألف دولار لصاحب المركز الأول.

ويخوض اللاعب غورست، البطولة بصفته المصنف الأول عالميا، بعد موسم مذهل في 2024 توج خلاله بلقب البطولة، محققا إنجازا تاريخيا كأصغر لاعب يحرز لقبين عالميين في هذه الفئة، حيث توج للمرة الأولى عام 2019، ويتطلع إلى كتابة فصل جديد في مسيرته الذهبية بحصد اللقب الثالث وتعزيز مكانته بين أساطير اللعبة.

وأكد غورست أن بطولة العالم في السعودية باتت من أبرز الأحداث على روزنامة اللعبة، متطلعا لخوض هذه المنافسات بشغف وسط أجواء تنظيمية مميزة، مشيرا إلى أن الجمهور بالمملكة شغوف، عادا استضافة المملكة للبطولة بالفرصة الرائعة والمثالية للدفاع عن اللقب.

بدوره أكد رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر نايف الجعويني، أن رياضتي البلياردو والسنوكر تشهدا اليوم نهضة شاملة، كما يحدث في مختلف الرياضات داخل المملكة، مشيرا إلى أن الدعم الكبير من وزارة الرياضة يعكس قدرات الشباب، مبينا أن هذه الاستضافات ليست إلا بداية لمستقبل واعد في هذه اللعبة ومختلف الرياضات.

من جانبها قالت الرئيسة التنفيذية لشركة ماتشروم إميلي فريزر «إن بطولة العالم للبلياردو 2025 ستكون حدثا استثنائيا بكل المقاييس، ويسعدنا الاستمرار في شراكتنا مع وزارة الرياضة السعودية والاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر، فالنمو المتسارع للعبة في المنطقة يعكس الرؤية الطموحة والشغف بالرياضة في المملكة، ونطمح معا إلى تطوير هذا الحدث وإلهام الجيل القادم من اللاعبين حول العالم».

وتبرز البطولة كمنصة استثنائية لاستعراض المهارات، مع مشاركة نخبة الأسماء اللامعة في عالم البلياردو، كما تمنح 16 بطاقة دعوة خاصة للاعبين من السعودية والمنطقة في خطوة تعكس التزام وزارة الرياضة بتطوير الرياضات النوعية، ما يوفر لهم فرصة تاريخية للاحتكاك بالمحترفين العالميين.

كما تعود بطولة السعودية للناشئين بالتزامن مع البطولة العالمية، في مبادرة تهدف إلى صقل المواهب الواعدة، ضمن رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تمكين الشباب وبناء جيل جديد من الرياضيين، وترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي للرياضة.

يذكر أن الحدث سيشهد أكثر من 50 ساعة من التغطية التلفزيونية المباشرة و100 ساعة من البث الرقمي، ما يتيح لعشاق البلياردو متابعة تفاصيل البطولة لحظة بلحظة من أي مكان في العالم.