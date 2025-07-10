شكرا لقرائتكم خبر 700 عمل فني في معرض «احتمالات للفن لا تنتهي» بالدمام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت جمعية الثقافة والفنون بالدمام، عن إغلاق باب المشاركة في النسخة السادسة من معرضها الفني الجماعي «احتمالات للفن لا تنتهي»، والمخصص للأعمال الصغيرة بمقاس موحد 30 × 30 سم، وبلغ عدد اللوحات المشاركة 705 أعمال فنية، قدمها 235 فنانا وفنانة من 25 مدينة بالمملكة.

ويسعى المعرض إلى تعزيز العلاقة بين الفنان والجمهور من خلال فضاءات عرض تتيح تكوين وعي بصري أعمق وأكثر إدراكا، متجاوزا النموذج التقليدي للعرض الفني الذي يعتمد على المواكبة، فاتحا أفقا جديدا يتمحور حول الاقتناء فعلا ثقافيا قائما على التحفيز، والارتقاء بالذائقة، وإبراز الجماليات الفنية.

وأوضح مدير الجمعية يوسف الحربي، أن المعرض يرتكز على فكرة تعزيز ثقافة اقتناء الأعمال الفنية الصغيرة، بهدف الدمج بين مفهومي الفن والاقتناء، وخلق حالة من التفاعل الفني ترتكز على القيمة الجمالية وروح المنافسة، مشيرا إلى أن هذه المبادرات تمكن من تحقيق التنوع والابتكار في آليات التفاعل مع المتلقي، وتقريب الفن من الناس، عبر قراءة حسية وبصرية أعمق للعمل الفني، وتبرز غنى الأساليب وتعدد المدارس التشكيلية، بما يعكس التنوع الثقافي والبصري في مناطق المملكة وفرادتها الجمالية.

وأفاد بأن هذه المبادرة تأتي بعد خطوات سابقة لاحتواء الفن التشكيلي واستيعاب المتلقي بصريا وتحفيز كل من الفنان والمتلقي على التوافق بصريا من خلال فكرة الاقتناء، متمنيا أن يحقق المعرض نسبة إقبال واعية وعميقة بالاقتناء والاستدامة، ويحقق نهضة بصرية قادرة على تحفيز الفنان والعمل الفني للاستمرار، وأن إعلان الأعمال المقبولة وفرزها سيكون في 17 يوليو 2025م.