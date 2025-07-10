شكرا لقرائتكم خبر الصميل.. بديل الثلاجة الحي في حياة البادية بالحدود الشمالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في عام الحرف اليدوية، يعود «الصميل» إلى الواجهة كمثال حي على تراث أصيل لا يزال يحتفظ بمكانته في حياة سكان البادية بمنطقة الحدود الشمالية، حيث شكل لسنوات طويلة البديل الطبيعي للثلاجة الحديثة.

«الصميل» هو إناء جلدي تقليدي يصنع من جلود الماعز أو الأغنام بعد دبغها بطرق طبيعية، ويستخدم لحفظ السمن واللبن والماء، محافظا على جودتها ونكهتها لفترات طويلة دون الحاجة إلى أي تبريد.

ويعد هذا الإناء جزءا لا يتجزأ من الموروث البدوي، إذ لم يكن مجرد وعاء، بل أسلوب حياتي يعكس الاعتماد على الموارد الطبيعية والمهارة الحرفية المتوارثة عبر الأجيال.

ويشهد الصميل اهتماما متجددا في وقتنا الحاضر، خصوصا في المهرجانات التراثية والمعارض الحرفية التي تقام في مدن ومحافظات المنطقة.

ويستخدم الصميل في حفظ السمن البري واللبن الرائب والماء، حيث يضاف إليه السمن ليكسب نكهة خاصة بفعل تفاعل الجلد الطبيعي، ولا يزال يستخدم حتى اليوم في البيوت الريفية والمزارع.