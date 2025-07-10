اخبار السعوديه

الشثري: لا يجوز للمحرم قبل العمرة أن يطيّب ثياب الإحرام حتى قبل أن يلبسه.. فيديو

0 نشر
0 تبليغ

الشثري: لا يجوز للمحرم قبل العمرة أن يطيّب ثياب الإحرام حتى قبل أن يلبسه.. فيديو

شكرا لمتابعة خبر عن الشثري: لا يجوز للمحرم قبل العمرة أن يطيّب ثياب الإحرام حتى قبل أن يلبسه.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، أنه لا يجوز للمحرم أن يطيّب ثياب الإحرام حتى قبل أن يلبس.

وأضاف أنه يجوز للمحرم أن يطيب بدنه قبل الإحرام، مضيفا أن الإحرام له محظورات ومنها الطيب، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج “فتاوى” المذاع على قناة “”.

وأكد أن على المحرم ألا يتطيب في بدانه أو ثيابه في وقت الإحرام، مشددا على أنه لا يجوز للمحرم أن يطيّب ثياب الإحرام حتى قبل الإحرام.

 

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

قد تقرأ أيضا