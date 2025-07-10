شكرا لمتابعة خبر عن الشثري: لا يجوز للمحرم قبل العمرة أن يطيّب ثياب الإحرام حتى قبل أن يلبسه.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، أنه لا يجوز للمحرم أن يطيّب ثياب الإحرام حتى قبل أن يلبس.

وأضاف أنه يجوز للمحرم أن يطيب بدنه قبل الإحرام، مضيفا أن الإحرام له محظورات ومنها الطيب، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج “فتاوى” المذاع على قناة “السعودية”.

وأكد أن على المحرم ألا يتطيب في بدانه أو ثيابه في وقت الإحرام، مشددا على أنه لا يجوز للمحرم أن يطيّب ثياب الإحرام حتى قبل الإحرام.