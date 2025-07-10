شكرا لقرائتكم خبر بيئة عسير تنظم ورشة عمل دعم مزراعي البن بحضور 9 جهات حكومية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت ورشة دعم مزراعي البن التي نظمها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير بمسرح شركة المياه الوطنية، تفاعل كبير لأكثر من 100 مزارع للبن، وكانت الورشة قد عقدت بناء على توجيه من سمو نائب أمير منطقة عسير الأمير خالد بن سطام بن سعود، وحضر الورشة 9 إدارات حكومية ذات علاقة، مثل أمانة منطقة عسير، الإدارة العامة للطرق، شركة المياه الوطنية، الغطاء النباتي، مركز وقاء، شركة الكهرباء، صندوق التنمية الزراعي، الحياة الفطرية، كما هدفت الورشة دعم قطاع البن بالمنطقة والمساهمة في تشجيع المزارعين وتقديم الخدمات اللوجستية لهم، والرفع بنتائج الورشة لنائب أمير المنطقة حسب التوجيه، وناقش المزارعين في مداخلاتهم التي استمرت زهاء 3 ساعات عدد من المشاكل من بينها، الطرق والمياه والكهرباء التي يشكو المزراعين منها كتحديات حقيقية، إضافة إلى إقتراحات أخرى من بينها مهرجانات تخص البن، وتطوير أساليب الوقاية والترشيد، والتسويق، وغيرها.

كما شارك ممثل الإدارة حكومية بآرائهم وملاحظاتهم بشأن ماطرح من قبل المزارعين.

ممثل منظومة وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس أحمد بن محمد آل مجثل شدد على أهمية الورشة وأبدى سعادته بالاستماع للتحديات التي يواجهها المزارعين وأشار إلى أن تعليمات أمير المنطقة ونائبه والوزير ونائبه واضحة وصريحة بخدمة المزارعين الكرام، وتذليل كافة المصاعب أمامهم، واضاف:" سنعمل على دراسة كافة التحديات والصعوبات التي طرحت وسيتم الرفع بها رسمياً وفق التوجيهات وسيتم إطلاع كل مزراع على ذلك".

وقال:" حفظ الله هذه البلاد وولاة أمرها الذين يسعون لخدمة الوطن والمواطنين، والمقيمين، في كل جانب".