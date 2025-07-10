شكرا لقرائتكم خبر بيئة عسير تنظم ورشة عمل دعم مزراعي البن بحضور 9 جهات حكومية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كما شارك ممثل الإدارة حكومية بآرائهم وملاحظاتهم بشأن ماطرح من قبل المزارعين.
ممثل منظومة وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس أحمد بن محمد آل مجثل شدد على أهمية الورشة وأبدى سعادته بالاستماع للتحديات التي يواجهها المزارعين وأشار إلى أن تعليمات أمير المنطقة ونائبه والوزير ونائبه واضحة وصريحة بخدمة المزارعين الكرام، وتذليل كافة المصاعب أمامهم، واضاف:" سنعمل على دراسة كافة التحديات والصعوبات التي طرحت وسيتم الرفع بها رسمياً وفق التوجيهات وسيتم إطلاع كل مزراع على ذلك".
وقال:" حفظ الله هذه البلاد وولاة أمرها الذين يسعون لخدمة الوطن والمواطنين، والمقيمين، في كل جانب".
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