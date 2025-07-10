شكرا لمتابعة خبر عن مراسم غسل الكعبة المشرفة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - انطلقت مراسم غسل الكعبة المشرفة في مرحلتها الأولى من خلال رفع ستارة باب الكعبة المشرفة؛ استعدادًا للمرحلة الرئيسة وهي غسل الكعبة المشرفة فجر الخميس.

‎وأكدت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن تطهير وتعظيم البيت العتيق ورعايته وصيانته والاهتمام به نهج ثابت وراسخ منذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله-، وحتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده، مؤكدة أن الهيئة سخرت كل إمكاناتها التقنية والخدمية والبشرية لمناسبة غسل الكعبة المشرفة مدعومة بالكوادر الفنية والهندسية لمد سلم الكعبة، وحشدت طاقاتها بما يليق بقدسية الكعبة المشرفة ومكانتها الراسخة في قلوب المسلمين.

‎ وتبدأ مراسم غسل الكعبة بكنس أرضية الكعبة المشرفة من الغبار والأتربة قبل الغسل، ثم تجلب الأواني النحاسية التي مزج فيها ماء زمزم بطيب الورد الفواح والدهن المعتق والعود الفاخر، وتبلل بها قطع قماشية لتبدأ عملية مسح جدار الكعبة المشرفة من الداخل، ثم تغسل الأعمدة الثلاثة داخل الكعبة وكذلك الأرضيات، عقب ذلك يتم تجفيفها بقطع قماشية ذات مسكات خشبية، وأخيرًا يتم تطييب الجدران بأحدث الأدوات لتغطي كامل مساحة الكعبة المشرفة.