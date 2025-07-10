شكرا لمتابعة خبر عن الهلال الأحمر بجازان ينقذ رضيعًا تعرّض لتشنّجات حرجة في منطقة جبلية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجحت الفرق الإسعافية المتخصصة بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة جازان في إنقاذ حياة رضيع لم يتجاوز عمره عامًا واحدًا، بعد تعرّضه لتشنّجات متكررة، وذلك في إحدى المناطق الجبلية الوعرة في استجابة ميدانية عالية الجاهزية، ضمن جهود الهيئة في إيصال الخدمة الطبية الطارئة إلى الحالات الحرجة في مختلف المواقع والتضاريس.

وبينت الهيئة أنها تلقّت بلاغًا من أسرة تقطن إحدى القرى الجبلية بمنطقة جازان يفيد بوجود حالة حرجة لطفل يعاني من نوبات تشنّج خطيرة، ووُجهت فرقة إسعافية إلى الموقع، وقدمت الرعاية الأولية, ونُقل الرضيع بواسطة الإسعاف الأرضي إلى نقطة الالتقاء مع الطاقم الجوي، الذي تولّى استكمال الإجراءات الطبية ونقله جوًا إلى مستشفى الملك فهد المركزي بجازان لاستكمال الرعاية المتقدمة.

وتؤكّد هيئة الهلال الأحمر السعودي أن هذه الاستجابة تأتي امتدادًا لدورها الإنساني في تقديم الخدمة الإسعافية بكفاءة ميدانية عالية، وضمان الوصول الفعّال إلى جميع المحتاجين، في أي موقع وأي ظرف، تعزيزًا لمبدأ أولوية الحياة وسلامة الإنسان.