شكرا لمتابعة خبر عن جموع المصلين بالمسجد النبوي‬⁩ تشيع جثمان الشيخ ربيع المدخلي.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تشيع جموع المصلين بالمسجد النبوي‬ العلامة فضيلة الشيخ ربيع هادي المدخلي‬⁩ إلى بقيع الغرقد.

وتوفى الشيخ العلامة ربيع بن هادي بن عمير المدخلي، أحد كبار علماء الحديث والسنّة في المملكة، عن عمر ناهز 92 عامًا، بعد حياة حافلة بالعطاء العلمي والدعوي.

ونعى عدد من العلماء والدعاة عبر منصات التواصل الاجتماعي رحيل من وصفوه بـ”أسد من أسود السنة”، في إشارة إلى مواقفه الحازمة في الدفاع عن العقيدة والمنهج السلفي.