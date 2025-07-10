محافظ الأحساء يدشّن أولى الرحلات المباشرة بين مطار الأحساء الدولي ومطار ريزا - أرتفين الدولي في تركيا

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ويأتي هذا التدشين ضمن خطط التوسع في الوجهات الموسمية التي يخدمها مطار الأحساء الدولي، بهدف تعزيز الربط الجوي، وتوسيع خيارات السفر الدولية للمسافرين من المحافظة والمنطقة الشرقية، خصوصًا خلال موسم الصيف، وفي إطار جهود هيئة تطوير الأحساء في دعم تطوير مطار الأحساء الدولي وتعزيز خدماته.
وأكّد أن هذه الخطوة تأتي امتدادًا للدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة -أيدها الله- لقطاع الطيران المدني والنقل الجوي، وحرصها المستمر على تطوير البنية التحتية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية قطاعي السياحة والاقتصاد، ويُلبي تطلعات أهالي محافظة الأحساء في توفير رحلات دولية مباشرة عبر مطار المحافظة.
وأشاد بجميع الجهات الحكومية والخاصة التي أسهمت في تفعيل هذه الرحلات، مؤكدًا أهمية تعزيز التكامل بين مختلف القطاعات لتقديم خدمات نوعية تعكس مكانة الأحساء، وتُسهم في تنميتها سياحيًا واقتصاديًا، وتُرسخ دور مطار الأحساء الدولي محورًا إقليميًا متنامًا في حركة النقل الجوي.
من جانبه أعرب الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام المهندس محمد بن علي الحسني، عن شكره لمحافظ الأحساء على دعمه المتواصل واهتمامه الدائم بتطوير خدمات النقل الجوي في المحافظة, مبينًا أن الوجهة الجديدة إلى مطار ريزا – أرتفين تأتي ضمن خطة الرحلات الموسمية لصيف عام 2025م، مما سيسهم في تعزيز حركة السفر والسياحة الدولية عبر مطار الأحساء الدولي.
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