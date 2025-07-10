شكرا لمتابعة خبر عن البحرية ترسي عارضة سفينة جلالة الملك المدينة 838 في إسبانيا .. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أرست القوات البحرية الملكية عارضة السفينة القتالية “جلالة الملك المدينة (838)” في أحد أحواض بناء السفن بإسبانيا، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز قدراتها البحرية وتوسيع أسطولها القتالي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توسعة مشروع السروات، الذي يشمل توريد ثلاث سفن قتالية متعددة المهام من طراز “كورفيت أفانتي 2200″، ضمن خطة تطوير الأسطول البحري للمملكة.

ويعتبر هذا المشروع جزءًا من مساعي المملكة لتعزيز شراكتها الاستراتيجية مع إسبانيا في قطاع الصناعات الدفاعية، كما يعكس التزام المملكة برفع جاهزية قواتها البحرية وتأمين الملاحة في المنطقة.