شكرا لمتابعة خبر عن أعضاء مواطنة متوفاة دماغيًا تنقذ حياة 3 مواطنين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجح فريق المركز السعودي لزراعة الأعضاء خلال الاسبوع الماضي من الحصول على موافقة ذوي مواطنة متوفاة دماغيًا للتبرع بأعضائها لصالح مرضى الفشل العضوي.

وأسهمت الموافقة في إنقاذ حياة 3 مرضى وإنهاء معاناتهم مع أمراض الفشل العضوي النهائي, وذلك بإجراء عملية زراعة قلب لفتاة تبلغ من العمر 20 عامًا، وزراعة إحدى الكليتين لمريضة تبلغ من العمر 23 عامًا أنهت معاناتها التي استمرت لمدة 7 أعوام مع مرض الفشل الكلوي وجلسات الغسيل الدموي، بينما زرعت الكلية الأخرى لمريض آخر يبلغ من العمر 40 عامًا عانى لمدة 6 أعوام مع جلسات الغسيل الدموي.

وبمساهمة عائلة المتوفية على التبرع تمت إعادة البهجة والحياة لـ 3 عوائل مما يظهر تلاحم مجتمعنا وحبه للعطاء، وقد تمت عملية التبرع ونقل الأعضاء بإشراف من المركز السعودي لزراعة الأعضاء وبالتنسيق مع مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالرياض فرع السويدي.

وأوضح المدير العام للمركز السعودي لزراعة الأعضاء الدكتور طلال القوفي, أن عملية توزيع الأعضاء تمت وفق الأخلاقيات الطبية وبما يضمن عدالة التوزيع بحسب الأولويات الطبية للمرضى، مبينًا بأن النجاح المحقق جاء نتيجة التعاون المشترك بين الجهات المعنية كافة .

وعبّر القوفي عن عظيم امتنانه لعائلة المتوفاة الذين آثروا التبرع بأعضائها لهؤلاء المرضى، داعيًا الله سبحانه أن يتغمد فقيدتهم بواسع رحمته وأن يجزيهم خير الجزاء في الدنيا والأخرة.