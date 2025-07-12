شكرا لمتابعة خبر عن نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبدالرحمن بن صالح الشثري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على عبدالرحمن بن صالح بن محمد الشثري -رحمه الله-، بجامع الملك خالد في مدينة الرياض.

وأدى الصلاة مع سموه، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين نائب وزير الداخلية المكلف، وصاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف.

كما أدى الصلاة مع سموه عدد من أصحاب الفضيلة والوزراء والمعالي والمسؤولين وجمع من المواطنين.

وعقب الصلاة قدم سموه العزاء لأبناء الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

وأعرب أبناء الفقيد عن شكرهم وتقديرهم لسمو نائب أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته.