شكرا لمتابعة خبر عن المسند: المقاطع المتداولة لظاهرة الشفق المتوهج تعود لـ2019 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نفى الدكتور عبدالله المسند، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ، صحة مقاطع الفيديو المتداولة حديثًا حول ظاهرة الشفق المتوهج التي شوهدت في عدة مناطق بالخليج، مؤكداً أنها من أرشيف عام 2019.

وأوضح المسند أن هذه الظاهرة الضوئية التي ظهرت بعد المغرب وقبيل الفجر في عدة مناطق خليجية، تعود إلى رصد حدث في الأسبوع الأول من أغسطس 2019، وبالتحديد يوم 2 أغسطس، وارتبطت بثوران بركان رايكوكوي شمال اليابان في يونيو 2019.

وأشار إلى أن البركان قذف كميات كبيرة من الرماد وغاز ثاني أكسيد الكبريت إلى ارتفاعات عالية، ما أدى إلى تغيير طبيعة انعكاس أشعة الشمس في طبقات الجو العليا، مما تسبب في تأخر زوال الشفق واشتداد وهجه، لتبدو السماء وكأن الشمس لم تغرب بعد.

وذكر المسند أنه من غير المستبعد وجود سبب بشري أو عسكري مجهول، لكنه يرى أن الأرجح هو التأثير الستراتوسفيري للبركان، خاتماً كلامه بـ”والله أعلم”.