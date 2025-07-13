شكرا لمتابعة خبر عن الشمري: صرت أكره أدخل مول والسبب حقين الكشكات التسويق حطوا حد .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعرب السفير الإعلامي لجمعية لأجلهم لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، كحيلان الشمري عن استيائه من أسلوب التسويق المتبع في الكشكات داخل المولات، موجهًا رسالة حادة لأصحاب المراكز التجارية.

وقال الشمري في مقطع فيديو ظهر فيه:” صرت أكره أدخل مول، والسبب حقين الكشكات التسويق اللي قاعدين تسوونه أكبر غلط، وقاعدين تحرجون الناس بتصرفاتكم .”

وأضاف:” شيء يقهر، والله الموضوع لا يطاق ويغث، أصحاب المولات، تكفون حطوا حد.”

ولقي حديث الشمري إشادة واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أبدى كثيرون اتفاقهم مع ما طرحه، مؤكدين أن التصرفات التي تصدر من بعض مندوبي الكشكات تعد غير لائقة.