شكرا لمتابعة خبر عن المطلق: لا حرج في التذمر من الحر ما لم يتضمن سباً أو لعناً .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق، أن التذمر من شدة الحر والصيف لا يعد من سب الدهر، ما دام لا يتضمن ألفاظًا تحمل سبًا أو لعناً.

وأشار المطلق إلى أن قول الإنسان “الجو حار”، أو “حر شديد اليوم”، هو من باب بيان الحال، ولا شيء فيه، موضحاً أن هذا التوصيف لا يعد من المحظورات الشرعية.

وبين أن الخطأ يقع عندما يتجاوز البعض ذلك إلى إطلاق عبارات تتضمن سبًا مثل “الله يلعن الصيف”، أو “الجو ملعون”، أو ربط المناطق والطقس بنقص النعم، قائلاً: “هذا لا يجوز، لأنه يدخل في سب الدهر، والله تعالى هو خالق الزمان والمكان وما فيهما”.