شكرا لقرائتكم خبر هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية تطلق حملة "نصنع التأثير" لتنمية الغطاء النباتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
تأتي هذي الحملة استمراراً للجهود السابقة والأعمال المنجزة بمشاركة مجموعة من المتطوعين والمتطوعات من مختلف الشرائح والأعمار، وتضمنت أعمال النظافة ورفع المخلفات الضارة بالحياة الطبيعية في مناطق داخل نطاق المحمية، إلى جانب نثر البذور من خلال طائرة درون، وغرس مجموعة من الشتلات في مواقع متعددة. كما تبث الحملة رسائل توعوية تحث على الاهتمام بالبيئة كجزء من التزامنا اليومي، وتحويل الممارسات الواعية إلى أسلوب حياة، والمساهمة في بناء مستقبل أكثر توازنا واستدامة.
وتأتي الحملة ضمن جهود الهيئة للحفاظ على التنوع البيولوجي والكائنات الطبيعية ورفع مستوى الوعي البيئي وإشراك مختلف شرائح المجتمع المحلي في جهود تنمية الغطاء النباتي واستدامة البيئة.
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