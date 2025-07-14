شكرا لمتابعة خبر عن اعتدال يزيل 30 مليون مادة متطرفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أزال المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف “اعتدال” أكثر من 30 مليون مادة متطرفة، وذلك في الربع الثاني من العام الجاري 2025.

كما قام المركز بالتعاون مع منصة تليغرام بإغلاق 1,254 قناة متطرفة في الفترة ذاتها ليصل إجمالي ما تم إزالته منذ فبراير عام 2022، وحتى نهاية يونيو 2025 نحو 207,604,942 مادة متطرفة.

كما تم إغلاق 17,455 قناة متطرفة جرى توثيق استخدامها في نشر محتوى متطرف، أو التحريض على العنف والإرهاب.