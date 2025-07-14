شكرا لمتابعة خبر عن الشورى يطالب بوضع حوافز ومميزات للأطباء العاملين فى المناطق الطرفية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - طالب عضو الشورى، خالد السيف، إلى وضع حوافز ومميزات للأطباء ذوي التخصصات الطبية الدقيقة للعمل فى المناطق الطرفية.

وأشار، خلال حديثه في جلسة مجلس الشورى، إلى أهمية إيجاد وسيلة تواصل مع المستشفيات الرئيسية عبر الاتصال المرئي؛ مما يخفف العبء على المستشفيات الرئيسية والتى أصبحت المواعيد فيها لفترات طويلة.

يذكر أن ذلك جاء خلال مناقشة التقرير السنوي لوزارة الصحة، وعدد من المسؤولين في الوزاة بجلسة المجلس العادية التاسعة والثلاثين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة.