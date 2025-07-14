شكرا لمتابعة خبر عن الشورى لـ الرياضة: اجلبوا الاستثمارات القوية للمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أشار عضو الشورى، عبدالله آل طاوي، إلى أهمية أن تعمل وزارة الرياضة على جلب الإستثمارات القوية بعد أن أصبح للرياضة في المملكة صدى عالمي.

كما دعا إلى التحرك لتطوير مجال الطب الرياضي حتى تكون الصورة عن تطور المجال الرياضي في المملكة متكاملة وبما يتفق مع كل التطلعات الطموحة.

من جهته، أشار عضو الشورى، ناصر طيران إلى أن تطور الرياضة في المملكة وتحقيق المستهدفات لا يكتمل إلا بوجود إعلام مهني يحمي المكتسبات الرياضية الوطنية وينبذ التعصب الرياضي.

كما طالب عضو الشورى، فضل البوعينين وزارة الرياضة بتحقيق متطلبات كفاءة الإنفاق، والإستدامة المالية، داعياً إلى أهمية المسارعة في تنفيذ ملف خصخصة الأندية الرياضية.

يذكر أن ذلك جاء خلال جلسة المجلس العادية التاسعة والثلاثين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة.