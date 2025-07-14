شكرا لمتابعة خبر عن بأمرٍ من وزير الدفاع.. مركز الأمير سلطان يجري عملية قلب نادرة لطفلة سودانية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - إنفاذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الدفاع – حفظه الله – أجرى فريق طبي متخصص من مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب عملية جراحية دقيقة لطفلة سودانية تبلغ من العمر سنة وثلاثة أشهر، كانت تعاني من حالة قلبية نادرة وخطيرة.

وقاد الفريق الطبي الأستاذ الدكتور محمد بن مناحي الأكلبي، المدير التنفيذي للمركز، حيث تم التعامل مع تشوهات خلقية شديدة شملت عدم تخلق الوريد والشرايين الرئوية، بالإضافة إلى روافد شريانية متعددة وثقوب في القلب. وقد أجريت العملية المعقدة في مرحلة واحدة ضمت ثلاث تدخلات دقيقة، وهو ما يُعد من الحالات النادرة على مستوى العالم.

وأكد الدكتور الأكلبي أن العملية تكللت بالنجاح بفضل الله، وغادرت الطفلة المستشفى بعد أسبوع بحالة صحية مستقرة دون مضاعفات.

وأعرب والد الطفلة، أحمد السيد أحمد، عن بالغ شكره وامتنانه لصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان على هذه اللفتة الإنسانية، مشيدًا بالرعاية الطبية المتقدمة التي تلقتها طفلته جوري في مركز الأمير سلطان للقلب.

ويُجسّد هذا الإنجاز الطبي ريادة مركز الأمير سلطان وكفاءته العالية في جراحات القلب المعقدة، ويعكس التزام المملكة العربية السعودية برسالتها الإنسانية في تقديم الرعاية الصحية المتقدمة داخل المملكة وخارجها.