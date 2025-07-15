شكرا لمتابعة خبر عن آل الشيخ : موسم الرياض سيشهد مسرحيات سعودية وسورية ومفاجأة أخرى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، عن أن موسم الرياض سيشهد هذا العام تقديم عدد من المسرحيات السورية إلى جانب مجموعة كبيرة من المسرحيات السعودية.

وقال آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” أن هناك مفاجأة مميزة تتمثل في مسلسل جديد يحظى بدعم موسم الرياض و GEA ، واصفًا إياه بـ”الرائع”.”

وكان آل الشيخ، أعلن عن إقامة النسخة الرابعة من العرض العالمي The Ring IV، يوم الجمعة 22 نوفمبر المقبل، في صالة ANB أرينا بالعاصمة الرياض، ضمن فعاليات موسم الرياض.

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