شكرا لمتابعة خبر عن شاب سعودي يضرب أروع الأمثلة في العطاء ويجوب الصحارى سرًا لمساعدة الرعاة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ضرب شاب سعودي مثالًا ملهمًا في العطاء الخفي، من خلال مبادرة فردية يجوب فيها الصحارى مستخدمًا طائرته الدرون، بحثًا عن الرعاة في المناطق النائية.

ويقوم الشاب بإيصال المساعدات لهم، من طعام وماء وهدايا وحتى مبالغ مالية، دون أن يظهر وجوههم أو يسعى للقاءهم، مؤكدًا حرصه على الحفاظ على خصوصيتهم وتقديم العون بصمت بعيدًا عن الأضواء.

ولقت المباردة تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد المتابعون بسلوكه الإنساني، واعتبروه نموذجًا مشرفًا للعطاء الحقيقي .