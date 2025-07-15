جامعة جدة تطلق فعاليات المعسكر الريادي بالتعاون مع منشآت لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال بين الطلاب الموهوبين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت اليوم فعاليات المعسكر الريادي بجامعة جدة، بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، وذلك ضمن جهود الجامعة لنشر ثقافة ريادة الأعمال بين الطلاب الموهوبين، وتعزيز دورها كمؤسسة حاضنة للمشاريع الريادية والابتكارية.

ويهدف المعسكر إلى رفع مستوى الوعي بريادة الأعمال، وتزويد المشاركين بالمهارات الأساسية التي تؤهلهم لدخول عالم الريادة، من خلال برامج تدريبية متخصصة تشمل: أساسيات ريادة الأعمال، التفكير التصميمي، ونموذج العمل التجاري، بما يسهم في تمكين الطلاب الموهوبين والمخترعين من تسويق وترويج منتجاتهم بطريقة احترافية.

كما يتضمن المعسكر التعريف بخدمات “منشآت” وتقديم الاستشارات في قطاع التقنية والتجارة الإلكترونية، بما يعزز من فرص الطلاب في تحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، ويواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 في دعم الابتكار وتنمية الاقتصاد المعرفي.

وأكدت الدكتورة هيا الحمياني، المشرفة على إدارة استقطاب الموهوبين بجامعة جدة، أن المعسكر يمثل خطوة نوعية في دعم وتمكين الطلاب الموهوبين، ويعكس التزام الجامعة بتوفير بيئة تعليمية محفزة للابتكار وريادة الأعمال.