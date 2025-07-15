شكرا لقرائتكم خبر جامعة جدة تطلق فعاليات المعسكر الريادي بالتعاون مع منشآت لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال بين الطلاب الموهوبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويهدف المعسكر إلى رفع مستوى الوعي بريادة الأعمال، وتزويد المشاركين بالمهارات الأساسية التي تؤهلهم لدخول عالم الريادة، من خلال برامج تدريبية متخصصة تشمل: أساسيات ريادة الأعمال، التفكير التصميمي، ونموذج العمل التجاري، بما يسهم في تمكين الطلاب الموهوبين والمخترعين من تسويق وترويج منتجاتهم بطريقة احترافية.
كما يتضمن المعسكر التعريف بخدمات “منشآت” وتقديم الاستشارات في قطاع التقنية والتجارة الإلكترونية، بما يعزز من فرص الطلاب في تحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، ويواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 في دعم الابتكار وتنمية الاقتصاد المعرفي.
وأكدت الدكتورة هيا الحمياني، المشرفة على إدارة استقطاب الموهوبين بجامعة جدة، أن المعسكر يمثل خطوة نوعية في دعم وتمكين الطلاب الموهوبين، ويعكس التزام الجامعة بتوفير بيئة تعليمية محفزة للابتكار وريادة الأعمال.
كانت هذه تفاصيل خبر جامعة جدة تطلق فعاليات المعسكر الريادي بالتعاون مع منشآت لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال بين الطلاب الموهوبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.