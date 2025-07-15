شكرا لمتابعة خبر عن تبوك تحتفل بزفاف 208 عريسًا وعروسًا في حفل جماعي بهيج .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت منطقة تبوك مساء أمس حفل زفاف جماعي لـ208 شابًا وفتاة، وسط أجواء مليئة بالفرح والبهجة، في فعالية أصبحت تقليدًا سنويًا تنتظره الأسر والمجتمع بشغف.

ويهدف هذا الحدث، الذي يحظى برعاية مجتمعية واسعة، إلى دعم الشباب المقبلين على الزواج، وتخفيف الأعباء المادية التي قد تقف عائقًا أمام تأسيس بيت الزوجية، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها البعض.

وتعد هذه الفعالية واحدة من أبرز المبادرات الاجتماعية التي تنظمها المنطقة سنويًا، وتلقى دعمًا متواصلاً من الجهات الرسمية والأهلية.

يُذكر أن الحفل شهد أيضًا عروضًا فلكلورية من التراث المحلي، وشارك فيه عدد من الفرق الشعبية، ما أضفى مزيدًا من البهجة على الأمسية التي وُصفت بأنها “ليلة من العمر” لـ208 عائلة جديدة.