شكرا لمتابعة خبر عن فلكية جدة: درب التبانة يُزين ليالي الصيف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تشهد سماء المملكة، ابتداءً من يوم غد الأربعاء، فترة مثالية لرصد مجرة درب التبانة، وذلك بالتزامن مع اقتراب القمر من منزلة الاقتران لشهر صفر، مما يهيئ أمسيات نهاية الأسبوع المقبلة؛ لتكون مظلمة على نحو مناسب لمتابعة المشهد النجمي الفريد الذي يمتد عبر السماء.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة, أنه خلال هذه الفترة يظهر مركز المجرة المضيء في وضع مرتفع بعد غروب الشمس بفترة وجيزة، ويمكن رؤيته بوضوح في مواقع مظلمة تمامًا بعيدة عن مصادر التلوث الضوئي، حيث تظهر عناقيد نجمية متعددة مدرجة ضمن فهرس تشارلز ميسييه لأجسام أعماق السماء.

وبين أنه عند النظر إلى السماء، يظهر شريط درب التبانة وكأنه ضباب خافت يمتد عرضًا عبر الأفق, ولكن باستخدام المنظار أو التلسكوب يكشف عن تفاصيل رائعة تشمل نجوم لا تعد ولا تحصى تظهر متراصة في خلفية السماء السوداء، كما يلاحظ أن الجزء الأكثر إشراقًا وكثافة بالنجوم يكون في جهة الجنوب حيث يقع مركز المجرة ويمكن رصده بسهولة قبل منتصف الليل حسب التوقيت المحلي.