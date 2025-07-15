شكرا لمتابعة خبر عن المسند يحذر: الحرارة تبلغ ذروتها بين نهاية يوليو وبداية أغسطس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حذر الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ السابق بجامعة القصيم، من توقيت الذروة السنوية لدرجات الحرارة في المملكة، موضحًا أن أشد الفترات حرارة تتكرر غالبًا خلال الأيام الأخيرة من شهر يوليو والأيام الأولى من أغسطس.

وقال المسند عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”: “بوجه عام، تبلغ ذروة الحرارة السنوية عادة في العشر الأخير من شهر ‎يوليو، والعشر الأول من شهر ‎أغسطس تقريبًا”.

وأضاف أن درجات الحرارة تبدأ بالتحسن النسبي مع نهاية شهر سبتمبر، مشيرًا إلى أن موجات الحر الأشد تُسجل عادة بين أواخر يوليو وبداية أغسطس، ما يجعل متوسط الحرارة في هذين الشهرين متقاربًا، بل متماثلًا أحيانًا في بعض محطات الرصد الجوي في السعودية.

وأضاف :”وإن أردنا التمييز بين الشهرين، فقد يعد يوليو -بوجه عام- أكثر حرًا بقليل من أغسطس، بفارق لا يتجاوز درجة مئوية واحدة في المتوسط، هذا والله أعلم” .